Patty Wong salió a contar su verdad y desmentir las recientes declaraciones que dio su exesposo, el italiano Federico Barone, ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme'. Entre lágrimas, la empresaria volvió a acusar a suexpareja de haberla agredido física y emocionalmente.

“¿Qué quieren, verme muerta? o ver muerta a las personas para reaccionar. Por so hay violencia contra la mujer (...) Sí, tengo miedo, temo por mi vida. Le dieron cabida a mi agresor”, dijo entre lágrimas al programa ‘Domingo al día'.

Como se recuerda, Federico Barone mostró imágenes donde se le aprecia con la nariz rota, y por el que responsabilizó a Patty Wong. Incluso, el exesposo de Patty Wong, contó para el programa de Magaly, que un día la empresaria de los chifas le reclamó porque había llegado tarde a la clínica donde estaba siendo atendida su hija.

Ante tremendas acusaciones, la dueña de varios chifas ratificó que el agresor ha sido siempre su expareja.

“Sí (me ha agredido). En varias oportunidades. Sí (me ha golpeado), varias veces”, agregó.

Indicó que su exposo la agredido durante varios años y que él “está obsesionado” pues la acosa constantemente.

“Para él no es negociable que yo no vuelva con él. Me dijo que iba a destruir mi imagen”, sostuvo.

Ante Magaly Medina, Federico Barone aseguró haber amado mucho a Patty Wong al punto que permitió que lo agreda física y psicológicamente. “Yo traté de conciliar las diferencias en muchas ocasiones, pero no se pudo. Yo le deseo lo mejor, pero que me deje ver a mis hijas”, dijo tras asegurar que el divorcio le afectó al punto que tuvo que ir a un psicólogo.

