Tula se confiesa. “¿Con todo lo qué has pasado te afecta aún lo que le diga la gente de ti?”, le preguntamos a Tula Rodríguez, 43 años, exvedette, actriz, conductora de televisión y orgullosa madre de Valentina.

“Para muchos es bien fácil señalar y juzgar, pero nadie se pone en el lugar del otro. Ahora es difícil que alguien me toque, imagínate, con todo lo que me ha pasado. Con todo lo que me toca vivir, si alguien me escribe algo feo me da igual, que sea feliz. Ya no me jalo los pelos por eso, por nada”, nos dice.

-Me acuerdo cuando tu esposo cayó en coma y tuviste que volver a conducir el programa tras semanas de ausencia. ¿Te criticaron, no?

Sí exacto, y hay gente que aún dice: ‘Ay que barbaridad, esa mujer ahí saltando y riendo y el marido así’. Y yo les podría responder: ‘¿Y cómo mantengo a mi marido, si no tengo que hacer lo otro? ¿Entiendes? También a veces he leído: ‘Ay, ya estará feliz pues, porque ya heredó o ya tiene una manutención’. Y no saben que no tengo manutención, ni seguro, ni nada, yo solvento al cien por ciento todo.

La actriz Tula Rodríguez le dedicó tiernas palabras y románticas canciones a su esposo Javier Carmona. (@tulaperu).

-Nadie sabe lo de nadie...

Si bien Javier me cambió la vida desde que lo conocí, porque me enamoré, me casé y tuvimos una hija, económicamente yo siempre he sido una mujer que ha trabajado toda la vida, nada se me ha regalado hasta el día de hoy. Yo casada seguía trabajando y hoy lo debo hacer el triple.

-Y ahora tienes a Javier viviendo contigo...

Claro, hace meses está conmigo y todo el mundo al inicio: ‘Ay, pero ¿por qué?’. Fue una decisión y no me arrepiento.

-El amor lo puede todo, pero verlo postrado todos los días debe ser muy fuerte.

Sí es muy fuerte, pero también es un acto diario de amor. Yo prometí estar con él en las buenas y en las malas, en la salud, la adversidad. Al inicio cuesta, pero cuando estamos juntos, con mi niña, es algo hermoso. Ella crece sabiendo que está con papito en todos sus momentos.

- ¿Qué has aprendido en los últimos años?

A disfrutar de las cosas simples de la vida. Que la salud está por encima de todo. Me di cuenta que antes me la pasaba trabajando y buscando para comprarme algo lindo, hermoso y que eso me llene, creía que esa era la felicidad, pero no es así.

-¿Valentina es tu aliada, tu compañera?

Ella es mi punto débil, ella es por la que estoy derrotada, o estoy elevada, por quien tengo que salir adelante porque soy humana y paso por todos los procesos. Hoy estoy en el momento donde digo que todo tiene un propósito, porque cuando mi Valentina se pone mal yo le digo, hija, nosotras tenemos que agradecer que has tenido y tienes un papá que desde que se enteró que estabas en mi vientre te quiso. Me acuerdo que mi marido me decía: ‘Ay Dios mío, si es una mujer ya nació la persona que va a ser de mi vida lo que quiere’.

-¿De vez en cuando recuerdas tu etapa de vedette? ¿Cómo lo ves ahora?

Lo veo como un proceso de vida. Si yo no hubiera sido bailarina o vedette, hoy no estaríamos hablando. Es una etapa de la que no me arrepiento, en la que sí pues, usaba mi hilo dental y de los más chiquititos. Era una descarada ja ja ja.

Tula Rodríguez se quiebra al volver a bailar como vedette luego de 10 años │VÍDEO

- ¿Pero está bien, no? Era tu trabajo y hoy es otro, has crecido en otra faceta...

Así es, y no te voy a decir que tengo mis fotos de vedette colgadas en mi casa, pero se las he mostrado a mi hija, una tiene que estar orgullosa de lo que ha hecho. Hoy de adulta, agradezco a mis lentejuelas, que no me abandonan, porque me salen a la hora que bailo y a la hora que conduzco el programa.

-Lo bueno de ir cumpliendo años es que ves la vida con sabiduría

Justo ayer hablábamos con Edgar Vivar y dijo algo que me gustó: ‘Lo bonito no es cuánto has hecho, sino, lo que hayas dejado’.

-¿ Y cómo te gustaría que te recuerden?

Como una loca que vivió intensamente, con errores, con defectos, pero que no hay nada que me haya derrumbado, nada de verdad. He sentido que me he caído, pero me he levantado y si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Tengo mucho que agradecer a Dios por todo.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez hizo dieta para entrar en vestido, ¿lo logró?

Tula Rodríguez hizo dieta para entrar en vestido, ¿lo logró?