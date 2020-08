Patty Wong se encuentra en medio del escándalo a raíz del video que compartió en Instagram hablando de su vida personal junto a su exesposo, el italiano Federico Barone.

Y es que tras la denuncia de un extrabajador de su chifa, Patty Wong sorprendió al publicar un video afirmando que ella no tenía responsabilidad en este caso, pero involucrando a su expareja y asegurando que fue víctima de violencia física y psicológica.

Por primera vez, el exesposo de Patty Wong decidió recurrir a la TV para desmentir a la empresaria. A través del programa “Magaly TV la firme”, Federico Barone compartió audios de la madre de sus hijas amenazándolo con enviarlo a la cárcel o sacarlo del Perú; asimismo, presentó fotos de la supuesta agresión que recibió por parte de Patty.

“Vas a demostrar en la corte, ¿tú encima me jo*** con esa vieja?”, se escucha decir a Patty Wong. “Se van a la cag**** los dos, así que la hue**** se ca**, se ca**, tú vas a salir como perro”.

“¡Voy a hundirte! Te van a meter preso por todas las cochinadas que has hecho. A mí no me metas, porque el día que yo me voy contigo a la guerra, ese día, al día siguiente tú te vas a ir de este país. Conmigo no te metas”, le dijo al empresario, quien asegura que la disputa nace porque Patty no le permite ver a sus dos hijas.

“Sabes qué, de algo me siento contenta, que tú de acá para adelante lo que más te gusta hacer no vas a poder hacerlo conmigo. Ya te quité esa vida que te gusta ostentar (...) No vas a poder ostentar, me vas a tener que decir, pobrecito, que no tienes. Ese va a ser tu castigo de acá para adelante, que no vas a poder ostentar”, amenazó Patty Wong entre risas a su expareja.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yaco Eskenazi dice que Nicola Porcella es valiente

Yaco Eskenazi sobre nicola Porcella - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR