Gino Assereto lanzó la primera canción en su aventura como artista. A través de redes sociales, la expareja de Jazmín Pinedo expresó sus más profundos sentimientos en una conmovedora letra, que invita a la reflexión.

En este tema, Assereto analiza todo lo que vivió, aprendió y experimentó en el 2022.

“Gracias por todo lo perfecto que me hiciste vivir 2022 🤍 siempre les digo que soy un caminante de la vida en busca del éxito que para mi significa la felicidad plena y la paz interior, motivo por el cual estamos en este mundo… amo mi proceso” , escribió el integrante de ‘Esto Es Guerra’ este 24 de enero de 2023.

Letra de la nueva canción de Gino Assereto

Gino Assereto no ha precisado a sus fans el nombre de su nueva canción. El chico reality compartió un video en su cuenta Instagram donde aparece sentando en el balcón de su casa, en la noche, alumbrado solo por la llama de una vela.

De fondo, está acompañado con el ritmo de su tema musical.

“Ese año fue hermoso para mi, un año maravilloso, todo lo que sentí, todo lo que viví, ese año de seguro lo volveré a repetir.

(...)

ese año tuvoe mucho aprendizaje, me fue bien en todas mis cosas personales. Ese año viví la vida de una manera más vivida y colorida.

(...)

Ese año he sido uno con mi cuerpo, ese año lo cuidé y al mismo tiempo disfruté. Ese año pasé el curso que todo el año estudié.

(...)

Ese año no fue mío en lo material, mi intención más que ganar fue al ego controlar, y lo logré, lo disfruté, hasta me divertí, porque todo lo que viví, lo comprendí...

Ese año la dejé volar, ese año dejé de ser egoísta y empecé a amar de verdad, ese año cerré un ciclo y todo lo que yo suelto, pues lo suelto, no lo reciclo”.

Usuarios opinan sobre orientación sexual de Gino Assereto

Los usuarios en redes sociales escucharon la nueva canción de Gino Assereto y lo primero que preguntaron es si se trata de una declaración sobre su orientación sexual:

“Vamos Gino, si eres te apoyaremos, sé que no tienes que salir a decirlo si eres o no, pero si no eres ya es momento que calles a los malos”;

“Ustedes creen q los únicos cambios y procesos en la vida necesariamente son sexuales o de identidad sexual??? Cuanta materia gris les falta a aquellos que piensan eso”;

“Sea o no sea, por ahora no lo dirá, primero su hija, en que le pueden hacer bullying en el colegio, tal como pasó con Diego Bertie, así que él es libre de decirlo si o no es cuando quiera”;

“Gino, tú eres una imagen de guerrero, entonces muéstrate como eres. Muchos jóvenes, adultos, niños y niñas te siguen... No te muestres dando lástima”.

