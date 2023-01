La modelo Jazmín Pinedo rompió su silencio y se pronunció este 24 de enero sobre los rumores acerca de su expareja Gino Assereto y su orientación sexual, la cual ha sido cuestionada por el presentador Rodrigo González y varios cibernautas en redes sociales.

La ‘Chinita’ recordó algunos episodios que ella vivió junto a su ex al respecto cuando el ‘Tiburón’ cambiaba de look o protagonizaba peculiares sesiones de fotos.

“A mí me gustaría opinar sobre el tema y la verdad es que nosotros en varias oportunidades habíamos tenido en frente que lidiar con esos comentarios: por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué tiene el pelo así, por qué se pinta así, por qué usa tal color (...) Si tú te vas a poner a tomar en serio todos los comentarios de gente mala y que utiliza las redes sociales para despotricar o sacar todo lo malo que tienen dentro o todo lo que le hace infeliz, imagínate como viviría”, dijo en su programa ‘Más Espectáculos’.

“He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios. Él se los toma con humor, se ríe e incluso jugó con esta idea para sacar la canción ‘Saliendo del clóset’ porque Gino tiene esa virtud de tomarse las cosas con calma. Si una persona quiere tener un tipo de orientación sexual es su vida, es su tema, y es esa persona la que tiene que manejarlo”, agregó.

“Él ya dijo que no, que esa no es su orientación sexual y si la tuviera no tendría ningún problema en decirlo porque él es así es una persona bastante relajada y sin ningún problema en expresarse, a veces un poco confuso y eso es lo que podría generar que algunas opiniones se saquen de contexto, me parece totalmente inválido que hoy por hoy se siga juzgando a las personas de esta manera, porque por último si así fuera: ¡A ti que te importa! es así de sencillo, cada uno que viva su vida, que intente ser mejor persona y si tienes algo que opinar, opina, pero siempre con respeto (...) Que disfrute de su vida, de su proceso, está tranquilo y feliz... Es simple y sencillo que cada uno que viva como le de la gana de vivir. Aplaudo eso Gino ”, puntualizó.