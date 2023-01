Renato Tapia es el protagonista de la ‘bomba’ que anunció Magaly Medina. El futbolista tiene un hijo de 6 años y se niega a firmarlo, según contó Daniela Castro, su expareja, en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este 23 de enero de 2022.

En la entrevista, Castro contó que ella y Tapia eran enamoraditos del colegio, pero que luego se separaron y formaron sus propias vidas. Sin embargo; ella y el jugador aún estaban en contacto y en uno de sus encuentros íntimos quedo embarazada.

Al enterarse de que tendría un hijo, el seleccionado nacional le habló de aborto, pero ella se negó a realizarlo. Asimismo, Daniela Castro le remarcó al futbolista que ella no quería entrometerse en su matrimonio con Andrea Cordero para que no le vuelva a insistir para que aborte, a lo que Tapia respondió:

“No me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera” y luego de ello no volvió a saber de él hasta meses luego de dar a luz.

De acuerdo al programa de espectáculos, el pequeño nació el 9 de mayo de 2017, dos meses después, Renato Tapia conoció a su bebé, pero solo lo vio por cinco minutos.

