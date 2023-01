Gino Assereto se pronunció por primera vez sobre su orientación sexual, la cual ha sido cuestionada por los usuarios en redes sociales. Y es que los extraños mensajes que comparte la expareja de Jazmín Pinedo generaron confusión, por lo que es tildado de ser homosexual.

En entrevista a América Espectáculos, el ‘guerrero’ abrió su corazón y sostuvo que no pierde el tiempo peleando con los fans.

“Yo la verdad, soy lo que quiero ser, si yo quiero salir en una foto posando de alguna manera, sin ser vulgar, una foto sin polo, lo hago, me gusta, no hago daño a nadie; pero no pierdo el tiempo ni bloqueando ni respondiendo porque yo respeto mucho lo que dicen, su opinión. Si tú piensas que soy gay, lo respeto mucho” , comentó.

Incluso, contó que en su proyecto musical tiene una canción que se llama “Saliendo del closet”. Agregó que no tendría problema en anunciar públicamente si es gay.

“Te soy sincero, si yo fuese gay no tendría ninguna problema en decir que soy gay, por qué tendría un problema, por qué habría algo de malo en decir ‘soy gay’, por qué tendría que ocultarme”.

Cómo comenzaron los rumores sobre Gino Assereto

“Fluyo con cosas que amo hacer, sin expectativas solo fluyo ante la vida disfrutando mi proceso, viviendo el momento, consciente del ahora”, expresó Assereto junto a una fotografía donde se le ve en estudio de grabación.

Este y otros mensajes similares en sus redes sociales, iniciaron los rumores sobre su presunta homosexualidad.

TE PUEDE INTERESAR