Jazmín Pinedo no se calló nada y se refirió de manera bastante emotiva a los buenos deseos que le expresó Gino Assereto, en esta nueva etapa que viene viviendo con su saliente Pedro Araujo.

Y es que la conductora de “Más Espectáculos” no dudó en expresarle su cariño al integrante de “Esto es Guerra”, a quien le agradeció por haber señalado que no le molesta que la popular ‘Chinita’ rehaga su vida.

“Yo me quedo con lo que tú y yo sabemos, me quedo con el cariño que me tienes, con el respeto que me tienes como mamá. Nosotros vamos a ser familia siempre y las cosas no van a cambiar, yo te quiero muchísimo y siempre te voy a desear lo mejor para ti. Gracias por desearme lo mismo, por esas palabras tan bonitas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo dejó en claro que si Gino Assereto también es feliz, su pequeña Khalessi también lo será, y que eso será lo mejor para la estabilidad emocional de su familia.

“Gracias por decirle a la gente que yo también tengo derecho de hacer mi vida, que no estoy haciendo nada malo. Para mí es importante que tú seas feliz, porque si tú eres feliz y yo soy feliz, nuestra gordita también será feliz. Todo mi cariño para ti siempre. Espero que la gente entienda que nosotros no peleamos, tenemos una relación de amigos”, finalizó diciendo Jazmín para las cámaras de América TV.

Jazmín Pinedo y su mensaje para Gino Assereto

