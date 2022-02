Magaly Medina no para de dar qué hablar con los ampays de su programa, pero años atrás casi se ganó una salvaje agresión física por un polémico ampay. Y es que la madre de las hermanas Cayo arremetió contra la ‘urraca’ por ampayar a Bárbara Cayo siendo infiel a su esposo con Carlos Thorton.

Los detalles de esta pelea fueron revelados por la propia Magaly Medina en una entrevista que dio a Andrea Llosa en el año 2019 en ATV+. La periodista contó que la señora Ana Cecilia Sanguinetti intentó agarrarla de los pelos mientras compraba en un conocido supermercado ubicado en San Isidro. “¿Es verdad que la mamá de Bárbara Cayo un día casi te agarra de los pelos?”, preguntó Andrea a Magaly, quien lo afirmó.

“Ah, no que me agarra, claro. O sea, mi mamá vivía en una época en San Isidro, por Dos de Mayo, ahí tenía alquilado, yo le había alquilado un departamento, y yo le hacía sus compras en el Wong de Dos de Mayo, entonces un día entro -y yo tenía la costumbre de no entrar con seguridad donde yo compraba porque ya me parecía una invasión de mi privacía, no podía estar comprando con mi seguridad al lado- entonces entro a comprar las cosas y me encuentro con una señora que me mete el carro, yo ya estaba de salida, me mete así el carro y le dice “hija de p***”, así, delante de todos, y como ahí la reconozco, entonces le digo -yo soy pues, me sale a veces lo Huacho- entonces le dije “p” tus hijas. Ay, yo soy atrevida también, ah, se me abalanzó encima para querer pegarme”, recordó Magaly Medina.

“No logró tocarme porque yo le puse el carro aquí y la mujer empezó a gritar, soltó su carro, quería agarrarme de los pelos, no podía”, relató la ‘urraca’. “La gente mirando, pero la seguridad de Wong fue muy rápida, vinieron, la agarraron y se fue, pero así, la levantaron en el aire y la sacaron (...) La mujer histérica y las hijas también”.

Según Magaly Medina, esto ocurrió después de que Bárbara Cayo acusó a Magaly Medina de generarle un cáncer: “Una época Bárbara Cayo dijo que tenía un cáncer al cerebro causado por mí, no es verdad, pues, pero se lo dice a todo el mundo y se lo ha creído a sí misma”.

Pero ese no fue el único bochornoso incidente protagonizado por la familia Cayo, ya que luego la misma Bárbara habría hecho un escándalo -acompañada de una de sus hijas- en un restaurante donde estaba Magaly Medina: “Un día yo estaba en un restaurante con unos amigos y se acercó porque conocía a la chica que almorzaba conmigo, se acercó, cruzó todo el restaurante y comenzó a gritar como una loca desatada y le decía a la chica: no puedo creer que almuerces con esta tal por cual, una de insultos y una boquita deliciosa. Por supuesto que mi marido me dijo ‘déjala que hable como loca, amor, no te rebajes’, y la escuché que hablara y que hablara, mi amiga súper avergonzada, mi amigo igual. Después llamé al administrador y le dije: me parece que ese tipo de gente no debería entrar a este restaurante porque esas cosas son tan vulgares y súper incómodo. Y estaba con la hija, qué vergüenza, pero parecía que la hija alimentaba todo”.

“Yo creo que esta chiquita no se acuerda que ella fue la que se paseó mientras estaba casada (con Luis Rovegno), con Carlos Thorton, que acababa de casarse, por todo el Malecón de Miraflores como si fueran solteros los dos”, recordó Magaly Medina.

Incluso, Magaly Medina reveló que tenía otro ampay de Bárbara Cayo presuntamente siendo infiel, pero la actriz le habría rogado para que no salga al aire: “Yo me acuerdo haber tenido una grabación de ella, que ella llamó a pedir por favor no la pasáramos. Llamó y llamó al punto que logré hablar con ella, le dije ‘perfecto, te entiendo esta vez y te lo pasaré por alto’, no lo pasé, mis ‘chacales’ se molestaron conmigo, pero les dije ‘ya, basta, esta chica dice que está recuperando a sus hijos, está volviendo con el exmarido, no sé qué lío’”.

“Esta chica cada vez que salíamos a algún lado la encontrábamos haciendo algo que al parecer ella no quería que nadie se entere, no era mi culpa. Y de verdad que después de lo que ella dijo públicamente que gracias a mí tuvo un cáncer, me arrepiento de no haber puesto al aire ese video que yo tenía, bueno, que tengo”, expresó la ‘urraca’.

