A través de una nueva impronta y un estilo innovador de plena uruguaya, “La Nueva Escuela” ha logrado un espacio importante en la música, obteniendo millones de reproducciones en todas las plataformas con una serie de canciones que se han convertido en la sensación del momento.

Actualmente, “Quiero besarte la boca” es uno de los temas más virales de TikTok, grabado por miles de personas en todo el mundo, conquistando corazones con su contagioso ritmo y divertido contenido. Este single, interpretado por los uruguayos, ha logrado gran éxito.

“La Nueva Escuela” anunció recientemente su esperada visita a Perú, donde cumplirá una rigurosa agenda de presentaciones y entrevistas. Uno de los eventos más destacados será su participación, el próximo 29 de enero, en el partido amistoso entre Inter Miami y Universitario de Deportes. Este encuentro, que contará con la presencia confirmada de Lionel Messi, promete ser el mayor espectáculo de la pretemporada del fútbol peruano. El estadio Monumental será el escenario de esta fiesta deportiva y musical.

Uruguay es conocido por su identidad musical, que fusiona lo moderno con lo autóctono. Entre sus géneros más representativos se encuentran el tango, la milonga, la murga y el candombe. “La Nueva Escuela” es una banda de candombe y plena de Uruguay. Algunas de sus canciones más destacadas son:

• Mi Plena• Galería• Se Me Olvida / Empelotica• Sábado Rebelde / Lala / Noche de Perdedor / La Chapa (En Vivo)• Gata Only / A Que No Te Atreves / Prrrum / La Chapa• Tu Fanático• La Presión• Dile• La Rubia• Cumpleaños

“Estamos muy emocionados por el encuentro con nuestros fans peruanos por primera vez. Estamos seguros de que serán noches inolvidables de buena música e intercambio cultural durante nuestras presentaciones”, indicaron al anunciar su próxima visita a nuestro país.

Para mayor información sobre sus presentaciones en Perú, visitar las redes sociales de la agrupación @lanuevaescuela.uy.

