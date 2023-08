La Pánfila confirma el fin de su relación con profesor universitario: “La persona que me quita paz no suma a mi vida”

María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, decidió tomarse un tiempo en el amor tras culminar su relación con un profesor universitario, el romance duró ocho meses.

“Estoy en huelga afectiva. Había estado sola cuatro años, pero pasé de ‘guatemala’ a ‘guatepeor’. Sin embargo, sigo creyendo en el amor, solo que estoy escogiendo mal a las personas o apresurándome ”, expresó la actriz cómica.

Asimismo, aseguró que la ruptura se dio porque su expareja es un hombre inseguro y el amor terminó en ambos.

“ Hay cosas que él no podía entender, había un poco de inseguridades de su parte. Yo debo estar con un hombre que sea seguro de sí mismo. La persona que me quita paz no suma a mi vida. La relación también se acabó porque se terminó el amor por parte de los dos, se murió todo ”, agregó Santana.

‘La Pánfila’, denunció el robo de sus valiosas pertenencias de su circo ubicado en Villa El Salvador.

Según lo relatado por la actriz cómica, los delincuentes ingresaron al lugar y rompieron las puertas de los camerinos donde sustrajeron luces, vestuarios, entre otros objetos. Todo valorizado en S/8 mil soles.

La seguridad del circo se enfrentó a los delicuentes, logrando capturar a uno de ellos antes de que pudiera escapar, pero la artista teme por la integridad de sus trabajadores, pues el malhechor prometió regresar en cuanto sea liberado.

“La Policía también se tardó bastante en llegar, y tenemos miedo de si (el delincuente) actúa solo o acompañado y vayan a venir otros que trabajen (sic) con él y tomen represalias con los chicos de seguridad. Hemos hablado con agentes de la Policía y nos van a resguardar durante las funciones”, declaró la artista para Canal N.

Además, la actriz señaló que el caso ya pasó a la fiscalía y se encuentra a la espera de que el proceso continúe. “Ojalá que no lo suelten (al ratero) porque ese es nuestro temor. Sabemos que es un chico que se dedica a robar y que no es peruano, es venezolano”, sentenció.

