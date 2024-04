María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, se presentó en América Hoy y protagonizó un tenso momento con las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Janet Barboza tras recordar la intervención quirúrgica a la que se sometió con el doctor Fong, afirmando que quedó “espectacular”.

“Hay que investigar antes de hablar así. Yo digo que Azucena se ha ido a hacer una cosa que no es una operación. Azucena no está yendo a operarse, me parece que están exagerando. Nosotros por qué vamos a estar juzgando”, explicó La Pánfila sobre la publicidad que está haciendo la cantante Azucena Calvay.

Ante este comentario, Janet Barboza no se quedó callada y arremetió contra La Pánfila, diciéndole que sea un poco más “empática”.

“Tenemos que ser empáticos porque hay una persona que ha muerto, hay una artista que ha muerto que podrías haber sido tú. Entonces, no puedes decirnos, anda a investigar bien, yo no lo permito. Para mí, lo que hace este tipo de artistas que, por hacerse un canje, por ahorrarse un dinero, hay una total falta de empatía y no me parece”, sostuvo Barboza.

MIRA AQUÍ LA DISCUSIÓN DE JANET BARBOZA Y LA PÁNFILA 🔥👇

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina: “mientes y vives de nuestro contenido”

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, Magaly Medina confesó que fuentes que trabajan en el espacio de ‘América Televisión’, le aseguraron que Gisela Valcárcel conversó con Armando Tafur y le habría llamado la atención por la polémica que atraviesa Ethel Pozo con Natalie Vértiz.

“Toda la tarde hemos recibido información, porque lo que pasa en un canal se sabe en el otro, entonces sabemos que la tía ‘Gise’ le ha llamado la atención a su productor engreído, al ‘Papá’ Armando. La información es que ‘Papá’ Armando presentó su carta de renuncia y que solo estaría en ‘América Hoy’ hasta el lunes”, contó Magaly Medina.

Debido a este comentario, Janet Barboza inició América Hoy respondiéndole a Magaly, afirmando que la Urraca miente y “vive del contenido” de su programa.

“Como te arde, y no sabes lo que te tengo guardado (...) hay gente que miente y miente. Somos un programa exitoso y nos va estupendamente bien, a la que le va pésimo es a ti que no puedes con la programación de América Hoy”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “la pinocha más grande de la televisión es la mezquina (Magaly Medina). Sin embargo, tenemos un programón (...) vives de nuestro contenido, pasas el contenido que nosotros hacemos”.