La telenovela colombiana “Yo soy Betty la fea” fue una de las producciones más exitosas en su país a inicios de los años 2000 y también fue una de las más populares en varios países de América Latina debido a que la historia de Beatriz Pinzón logró conquistar al público. Como parte del elenco de este drama estuvo la actriz Marcela Posada, quien es recordada por haber interpretado a Sandra Patiño conocida como “La Jirafa”.

“Yo soy Betty la fea” es una telenovela realizada en Colombia a cargo de la cadena RCN Televisión y fue escrita por Fernando Gaitán. Esta producción se convirtió en la ganadora del Guinness Récords 2010. Su estreno fue el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo de 2001.

Su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y al contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo.

¿DE QUÉ TRATA “YO SOY BETTY LA FEA”?

El personaje principal es Beatriz Pinzón Solano, quien es una mujer poco atractiva, pero inteligente que trabaja para una compañía de modas. Betty, como cariñosamente le dicen, tiene que soportar constantemente los insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo.

En dicha producción, además, de Beatriz “Betty” Pinzón, destacaron un grupo de chicas a las cuales se les denominaba el “Cuartel de las feas”.

TRAYECTORIA DE MARCELA POSADA

Pero la actriz Marcela Posada, a través de su personaje de Sandra Patiño “La jirafa” también supo ganarse el respeto de público por el gran papel que le tocó hacer y su gran talento para la actuación.

Cabe indicar que Marcela Posada también ha sido parte de producciones como “Pobre Pablo” (2000), “Ecomoda” (2001), “En los tacones de Eva” (2006), “¿Quién amará a María?” (2008), “5 viudas sueltas y Mentiras Perfectas” (2013), “Sala de urgencias” (2015), “El final del paraíso” (2019), entre otras.

Es necesario indicar que una de las telenovelas que más la marcó a la actriz fue “Yo soy Betty la fea” debido a que fue la propia actriz quien reveló cuáles son las cosas que aún extraña de la ambiciosa producción que se convirtió en la favorita de miles de personas.

“Extraño muchas cosas, extraño que nos reíamos todo el tiempo, que disfrutábamos compartiendo con mis compañeros, la pasábamos muy rico y también extraño tener un empleo estable como lo teníamos en ‘Betty, la fea’. La pasábamos genial”, expresó la actriz en una de sus historias de Instagram.

¿CÓMO ES SU VIDA SENTIMENTAL DE MARCELA POSADA?

La recordada actriz tiene 50 años y ha sabido desenvolverse en varios papeles como parte de las producciones en las que ha participado, pero pese a su belleza y carisma la actriz no ha tenido buena suerte en el campo amoroso, aunque ella no pierde las esperanzas de encontrar a su media naranja.

Mediante una entrevista con Superlike, Posada reveló uno de sus mayores secretos que tiene que ver con su lado sentimental indicando que está soltera debido a que no tiene “novio, tinieblo, marido, ni nada”.

“Yo siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada”, manifestó.

Se debe tener en cuenta que Marcela Posada lleva más de 10 años soltera y no ha tenido algún compromiso con alguien. No obstante, resaltó que su mayor felicidad es estar con su hija Nataly Arbeláez, su nieta, o cuando realiza viajes.

“El amor se volvió muy difícil de conseguir porque ya se volvió todo muy físico y ya los seres humanos como que ya nos da pereza entregarnos, enamorarnos y yo no concibo una relación si no hay amor”, anotó.

Actualmente ella está enfocada en su cuidado personal lo cual lo hace por amor propio, esto a raíz que la industria audiovisual televisiva siempre es muy exigente y no quiere verse muy “ajada” con la finalidad de poder tener una oportunidad para trabajar.