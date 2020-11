Isabel Acevedo reapareció en TV este martes para protagonizar un duelo de baile contra la salsera Yahaira Plasencia.

Sin embargo, los conductores de “En boca de todos” aprovecharon para comentarle sobre los rumores que la vinculan con el empresario Renzo Costa.

“Explícame esa portada, mamita”, le dijeron al mostrar las portadas de los medios que informaron sobre sus presuntas “saliditas” con el reconocido empresario.

Isabel Acevedo solo optó por reírse, pero no negó estar saliendo con Renzo Costa. No obstante, no hubo tiempo para que pueda explicar si entre ambos hay algo más que una amistad.

Recientemente, Isabel Acevedo admitió estar conociendo a una persona que es “mayor”: “Tampoco no es que esté saliendo, saliendo, lo estoy conociendo, nos estamos conociendo y punto, nada más. Es una persona también mayor”.

