Magaly Medina no pudo dejar de opinar sobre el nuevo video de la “Tigresa del Oriente”, en donde vuelve a defender a la salsera Yahaira Plasencia y a Elmer Molocho, pareja de la reina del “YouTube”.

“La que asombra es ahora la Tigresa, se cree Vizcarra”, dijo Magaly Medina para dar pase al video de la “Tigresa del Oriente”, quien le dijo a la periodista que ella jamás conocerá el significado de la amistad.

“Distinguida dama, ¿Usted dice que no tengo vela en este entierro? Pues sí lo tengo porque Yahaira Plasencia es mi amiga, cosa que usted nunca va a saber el significado de amistad”, acotó.

Pero la parte que más sorprendió a Magaly Medina fue cuando la “Tigresa del Oriente” defendió a Elmer Molocho y dijo que fueron utilizados para subir el rating. “El programa nos atropello a nosotros, usaron nuestra imagen por rating. Ustedes tenían 3 puntos de rating y por nosotros subieron”.

Los gestos de Magaly Medina, como de sorprendida y burlona fueron evidentes frente a cámaras. “¿Creo que quiere lanzarse como congresista en las próximas elecciones? (...) Tigresita yo no me puedo quedar callada porque a tí te moleste lo que diga de Molocho o de Yahaira. Soy una opinóloga y lo he hecho desde hace muchos años. Lo siento mucho, pero la que se tiene quedar callada por el roche que pasó eres tú", le respondió.