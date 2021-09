Algunos actores para interpretar determinados papeles tienen que sufrir cambios drásticos en su apariencia física. Unos deben subir algunos kilos para encajar perfectamente con el personaje que se les asigne; otros como en el caso de Carolina Ramírez bajan considerablemente de peso, pero no por una exigencia del guion, sino por lo duro que puede resultarle las escenas que ha grabado en “La reina del flow” 2.

La actriz colombiana es reconocida en diferentes partes del mundo por darle vida a Yeimy Montoya en la serie “La reina del flow”. Precisamente, las últimas grabaciones de esta producción le ha traído más de una repercusión a la intérprete, pues sus más de 2,1 millones de seguidores se han quedado estupefactos con las fotografías que publicó en su perfil de Instagram.

Carolina fiel a su estilo, ha publicado cada paso que ha dado en “La reina del flow”, pero las últimas imágenes en donde se le ve notoriamente delgada alarmó a más de uno.

ASÍ DE DELGADA TERMINÓ CAROLINA RAMÍREZ TRAS GRABAR “LA REINA DEL FLOW” 2

Los últimos días de grabación fueron realmente duros para la actriz Carolina Ramírez. Ella así lo hizo notar en una publicación que hiciera en su perfil, imagen que fue acompañada con la siguiente descripción: “Es la única flacura de la que me enorgullezco: la del trabajo duro”, escribió la nacida en Cali, Colombia.

La instantánea denota lo flaca que está la actriz luego de rodar los últimos episodios de la serie. En la imagen en blanco y negro se puede ver hasta los huesos de su clavícula y un aspecto, al cual tuvo que someterse para poder interpretar su personaje. “Consecuencias de los últimos capítulos”, agregó.

Ramírez aprovechó la figura que hoy tiene para responderle a algunos usuarios que piden ya una tercera temporada de “La reina del flow”. Ella mostró una fotografía de sus costillas, bastante pronunciadas y dijo: “cuando me preguntan por la tercera temporada”.

¿POR QUÉ CAROLINA RAMÍREZ NO QUEDÓ CONTENTA CON EL FINAL DE “LA REINA DEL FLOW” 2?

La caleña se mostró en desacuerdo con la historia que se muestra en el capítulo final de “La reina del Flow” 2, desde una publicación en su cuenta de Instagram. Fue precisamente en un video que realizó de despedida donde Ramírez contó diversos secretos.

“Le habría cambiado muchas cosas, pero la historia no era mía. Lo único que yo sabía era que Manín iba a revivir, pero nunca se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charly”, señaló la actriz, quien también informó no haber conocido que pasaría en esta temporada.