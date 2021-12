La última temporada de “La reina del flow” se estrenó el 10 de septiembre de 2021 en Colombia, aunque tardó un poco más en estar disponible para el resto del mundo, en Netflix. Desde mediados de noviembre, la serie protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval se sumó a las filas de la plataforma de streaming para el deleite de sus espectadores.

El programa tiene como personajes principales a Yeimy Montoya, Charly Cruz y Juan Camilo Mesa, quienes tienen una relación tensa. Como se recuerda, la temporada dos muestra a Yeimy debatiéndose el perdonar a Charly por todo el daño que le ha causado y darle una segunda oportunidad o defender la familia que formó con Juancho y Emilio.

El final de “La reina del flow” fue sorprendente y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los fans han dejado en claro que les gustaría una temporada más del programa. A continuación, conoce cuatro cosas que probablemente nunca imaginaste que no fueran reales.

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya y Carlos Torres como Charly en el último capítulo de "La reina del flow" 2 (Foto: Caracol TV)

CUATRO DATOS FALSOS QUE DEBES SABER DE “LA REINA DEL FLOW”

LOS PROTAGONISTAS NO CANTAN

Si bien Carolina Ramírez y Carlos Torres son buenos actores, la música no es su fuerte, por esa razón, se necesitaron verdaderos cantantes para reemplazar sus voces en las escenas musicales. Los artistas detrás de los famosos temas son Alejo Valencia y Guita, quienes cuentan con una extensa trayectoria en Colombia. Así mismo, Erick tampoco canta y en su lugar la voz que resalta es la de David Botero.

LOS TATUAJES DE CHARLY

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Torres reveló que los tatuajes que lleva su personaje son falsos. De acuerdo a sus declaraciones, él debía llegar al set de grabación tres horas antes para que lo maquillaran, peinaran y, sobre todo, le dibujaran los detalles característicos de ‘Charly Flow’.

Charly Flow es interpretado por Carlos Torres (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

LA ESCENA DE CAMA FALSA

Pero no solo los tatuajes de Charly fueron falsos, sino también las escenas íntimas que realizó el personaje con Yeimy Montoya. Si has visto el capítulo 54 probablemente te has preguntado si los desnudos fueron reales y lo cierto es que no. Según Torres, siempre hay algo que les protege y cubre ciertas áreas, además que los artistas se posicionan de determinada forma.

LA CÁRCEL TAMBIÉN FUE RECREADA

Otro detalle que fue revelado por el productor de la serie gira en torno a la cárcel, donde surgen gran parte de las escenas de la segunda temporada. La prisión fue grabada en un set, junto a otras locaciones.

“Buena parte también es una construcción abandonada, y otra parte, la fachada, es en otro lugar, en una bodega. La cárcel está construida por fragmentos y de la misma manera se grabó”, expresó Andrés Biermann.