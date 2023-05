El pasado 26 de mayo, tras su estreno en Estados Unidos, el live-action de “La Sirenita” generó diversas opiniones sobre su intento de superar la versión animada clásica. A pesar de su ambición por convertirse en la película más taquillera a nivel mundial en su primer fin de semana, no logró cumplir su objetivo en China, donde el público no se mostró convencido con esta nueva producción de Disney.

El remake dirigido por Rob Marshall no logró vender la cantidad de entradas esperadas en China. Durante su primer fin de semana en cartelera, “La Sirenita” recaudó tan solo 2,63 millones de dólares, según EntGroup, convirtiéndose en la película de Disney con menos ingresos en el país asiático, lo que confirma su posición como el peor estreno de la compañía en China.

Comparando la recepción del público chino con otras películas de Disney estrenadas recientemente, se evidencia la diferencia en la respuesta de la audiencia. Por ejemplo, “Black Panther: Wakanda Forever” recaudó 5,9 millones de dólares durante su primer fin de semana, el doble de lo logrado por “La Sirenita”. Asimismo, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” superó los 19 millones de dólares en taquilla, y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ alcanzó los 27 millones de dólares.

Previamente, en un artículo publicado por Saltar Intro la semana pasada, se había advertido sobre la posibilidad de que “La Sirenita” se convirtiera en el peor estreno de Disney en China, ya que la preventa solo recaudó 13 mil dólares y en su primer día en cartelera obtuvo ganancias de tan solo 550 mil dólares.

En resumen, el live-action de “La Sirenita” dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Halle Bailey se ha convertido en el peor estreno de Disney en China, al recaudar solo 2,63 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera. A diferencia de otras producciones de la compañía, la película no logró captar la atención del público chino, generando una recepción significativamente baja en comparación con otros estrenos recientes de Disney en el país.

