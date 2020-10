La cantante Judith Bustos, más conocida en el mundo de la farándula como “La Tigresa del Oriente”, reveló que la Municipalidad de La Victoria embargó sus cuentas por una deuda de S/ 6 mil soles en arbitrios. Sin embargo, la artista se defiende al respecto y asegura que nunca le respondieron el pedido que hizo de fraccionamiento.

“Estoy muy apenada por todo lo que me está pasando con el consejo de mi distrito. Nunca me ha pasado este caso en este distrito de La Victoria por más de 40 años. Nunca he dado un motivo, es abusivo”, manifestó indignada.

La tigresa confesó que no sabía que tenía dicha deuda con la municipalidad y además reveló que ese dinero decomisado era para sus medicinas. “Dicen que tengo una deuda del 2012 y yo no sé de qué tengo esta deuda. Ya estamos 2020... Yo no sé si es de arbitrios. Todos sabemos que en la pandemia ha muerto mucha gente en el Perú y en el mundo”, agregó.

Sin embargo, todo no quedaría ahí, ya que el abogado de la artista señaló que lo retenido por la Municipalidad de La Victoria sería el triple de lo que debe a la comuna. “La deuda es prácticamente inexacta. No hay un monto o explicación exacta de cuánto es, pero según una anterior súplica, este ascendería a 1700 soles, pero, lo total retenido es de 5700”, dijo el representante legal a El Popular.

