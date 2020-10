Macarena Gastaldo reveló en la última edición del programa de Magaly Medina que mantenía hasta hace poco una amistad y conversaciones con Neymar Jr. Y es que la modelo confesó que fue su examiga, Alexandra Méndez ‘La Chama’, la que habría frustrado todo tipo de acercamiento con el brasilero.

“Siempre tuvo interés en mi. Me escribía desde que estaba con Patricio, como todo hombre me coqueteaba, pero yo borraba los chats porque yo respetaba mi relación de ese entonces, pero luego hemos seguido en contacto", comenzó contando.

Según cuenta la argentina, el futbolista habría querido verla en secreto en su última visita a Lima para el Perú vs. Brasil. Sin embargo, con lo que no se esperaba Macarena, era que ‘La chama’ se encargaría de filtrar estas conversaciones en las redes sociales, lo que causó la molestia del ídolo del fútbol.

“Acá y en la China lo que tú hiciste es ser ca*** , ir de chismosa, ¿Para qué? Para quedar bien seguro. Si yo hubiera hecho eso contigo, me matas”, se puede leer en la conversación que tuvo la argentina con la venezolana.

“Ahora no sé cómo lo arreglas, pero me metiste en un problema enorme con Neymar y por las puras. Háblale a tu amigo que lo conoce y arreglas esto. Pensé que eras mi amiga, no pensé que me ibas a ca** así”, finalizó.

