¡Se encienden las alarmas! Macarena Gastaldo estuvo enlazada en exclusiva con el programa de Magaly Medina, donde se animó a mostrar conversaciones privadas con el futbolista Neymar, quien estuvo en Lima hace algunos días por el partido Perú vs. Brasil.

“Yo puse en mi close friends un montón de cosas, es un grupo cerrado en Instagram (...) Yo ahí publiqué una conversación donde Neymar me puso que ya llegó a Lima, entonces Alexandra ‘La chama’ publicó eso (...) pero de verdad que me da vergüenza porque son cosas privadas”, comenzó contando.

“Hace algún tiempo tengo conversación con él. En su momento respeté mi relación y bueno, salió esto. Tu producción sabe que yo no quería sacar nada porque esto es privado, son conversaciones que hay entre amigas... Siempre tuvo interés en mi”, agregó.

Asimismo, la modelo argentina también mostró unos pantallazos donde se puede apreciar cómo le reclama a Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama” por haber difundido estos chats en las redes sociales.

“Ya la ca** ahora Chama, mandaste cosas mías, cosa que no debiste hacer, fuiste con el chisme. No entiendo cuál fue tu intención”, le escribió Macarena. “Ok, si tú lo dices, piensa lo que quieras. Ya te dije cómo fueron las cosas. Si tú quieres crear cosas e insultar, es tu problema, yo no voy a caer”, le respondió la venezolana.