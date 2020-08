“La Tigresa del Oriente” anunció el pasado martes que se contagió de coronavirus. “Sí. Ahorita estoy mal, no puedo hablar”, señaló la artista con la voz un tanto cansada.

Por su lado, el área de prensa de la cantante anunció que ella se encuentra en cuarentena hace una semana y que pronto lanzará su nuevo videoclip renovando su carrera musical. “Se puso mal hace una semana, se hizo la prueba y dio positivo. Está bajo supervisión de su familia”, señaló su jefa de prensa a La República.

Sin embargo, la familia de Judith Bustos - su verdadero nombre - está atravesando un difícil momento. Según contó a Radio La Karibeña, su hermano murió por el COVID-19 hace un mes y ella se enteró hace poco de la noticia.

“Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la COVID-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su vida”, afirmó.

La intérprete de “Nuevo amanecer” confesó sentirse muy afectada pues no pudo despedirse de su familiar. “No pude despedirme de él, eso me apena. Lamentablemente estamos lejos y soy parte de la población vulnerable y no podía arriesgarme en viajar. Pero siempre lo llevaré en mi corazón”, reveló.

