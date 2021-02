Judith Bustos, más conocida como “La Tigresa del Oriente”, se pronunció sobre la situación económica de los artistas durante esta segunda ola de Covid-19 que afronta nuestro país. Recordemos que están prohibidos todo tipo de espectáculos.

“Todos los artistas estamos y nos sentimos abandonados por el gobierno. Como artista y como persona, le pido al Gobierno que se acuerde de los artistas, que no tenemos ingresos económicos. El trabajo para nosotros era el fin de semana pero ahora no se puede, no hay reuniones sociales, no hay discotecas, no hay nada, entonces estamos mal”, sostuvo en declaraciones a RPP.

“Yo me considero como la última rueda del coche, quizá también mis compañeros”, agregó la considerada “reina de Youtube”.

Asimismo, Bustos aseguró que está evaluando si reabrir su peluquería para generar ingresos.

“Todos los días se come, todos los días se necesita un sencillo en el bolsillo. Ese es el motivo por el cual voy a intentar abrir mi peluquería y generar unos soles”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Tigresa del oriente habla de su actual estado con COVID-19

TE PUEDE INTERESAR