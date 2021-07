“La Uchulú” sorprendió en su cuenta de Instagram, pues reveló haber participado en un concurso de belleza gay. La figura de Tik Tok compartió una foto durante el certamen.

La querida “La Uchulú” publicó una foto en la que se le ve con una ropa de baño color fucsia y reveló que pese a que dio lo mejor de ella, pues perdió.

“Esta es la foto más empoderada que me he tomado antes de ir a un concurso de belleza gay. Post: perdí”, escribió la nueva figura de “El Reventonazo de la Chola”.

Además compartió otras fotos de momentos en los que se habría sentido empoderada y sexy y pidió respeto hacia su persona.

“Cada contenido que subo lo hago con todo el cariño, el amor más grande para todos mis chululitos bellos y también porque es contenido que a mí me gusta, sin faltar el respeto a nadie y son ofender a nadie (...) esos calificativos no me limitarán a seguir creyendo en mi, con respeto y mucha educación”, escribió “La Uchulú”.

