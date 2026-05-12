El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, y el condenado por el “Andahuaylazo” Antauro Humala forman una “dupla” y son “socios” políticos, aunque lo nieguen de cara a la segunda vuelta, advirtieron políticos.

Al 99.708 % de actas contabilizadas, Roberto Sánchez saca 14,525 votos a Rafael López Aliaga y es fijo en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Tras las declaraciones de Antauro Humala a favor de recuperar Arica y Tarapacá por la vía diplomática o militar, por ejemplo, Roberto Sánchez ha señalado que no comparte sus posiciones.

Coalición

El analista Juan Sheput consideró que existe una coalición entre ambos, como en su momento lo declararon, y que ahora lo niegan por conveniencia electoral.

En tanto, el excongresista Carlos Tubino dijo que “la dupla Sánchez-Antauro es recontrafirme”, solo que “ahora los marketeros políticos” del candidato del sombrero “le han recomendado que se desmarque hasta después de la segunda vuelta”.

¿Líder del pueblo?

Ello se confirma con un video, recién difundido, en que Roberto Sánchez, en un acto partidario, elogia a Antauro Humala y lo llama “líder del pueblo”.

De llegar al poder, “Roberto Sánchez entregaría la conducción de las Fuerzas Armadas y Policía al desquiciado Antauro Humala, a un criminal que asesinó a cuatro policías”, alertó ayer el congresista Fernando Rospigliosi.

Víctimas

A la par, deudos de los policías muertos en “Andahuaylazo” rechazaron entrevistados en Panamericana que haya sido un “acto político”, como afirmó Roberto Sánchez ante el público en defensa de Antauro Humala.

Adolfo Cahuana, padre del capitán PNP Carlos Cahuana, recordó la muerte de cuatro efectivos, que el Poder Judicial atribuyó a Antauro Humala como un crimen en el “Andahuaylazo”.