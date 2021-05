La popular tiktoker ‘La Uchulú’ se mostró optimista de superar la sentencia contra Fabio Agostini en “El artista del año” con el apoyo del público y del jurado del reality.

En entrevista con “América Hoy”, ‘La Uchulú' afirmó que su sentencia fue una estrategia por parte de sus compañeros: “tenían otro nombre, pero igual no hay problema, vamos a demostrar que nosotros podemos”.

La popular tiktoker confió en ganar a Fabio Agostini con el apoyo del jurado: “Esta vez el jurado va a votar, pero al menos el cariño del público, recibir un voto de ellos te alienta a salir adelante”.

Por su parte, Janet Barboza preguntó a ‘La Uchulú' si alguno de los participantes que la sentenciaron le habían pedido grabar un TikTok juntos.

“Yo me siento muy feliz haciendo videitos, haciendo TikTok, es parte de mi personalidad (...) No me han pedido ningún videito, igual si me lo piden igual se los voy a dar”, fue la contundente respuesta de ‘La Uchulú'.

Fotos y videos: América TV

