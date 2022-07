Durante el 2022, el nombre del esposo de Magaly Medina, ha sido nombrado en las páginas de espectáculos y no solo por sus lujosos viajes con la ‘urraca’, también por escándalos de supuesta infidelidad que fueron descartados por ambas partes.

Antes de ser un abogado exitoso, Alfredo Zambrano formó parte de la ‘Tuna Universitaria’ de la Universidad de San Martín de Porres, lugar donde se formó como hombre de leyes.

Estuvo casado y logró tener una hija, motivo por el que fue demandado por su exesposa con un juicio por alimentos en el año 2006, al salir esta noticia al descubierto, Magaly lo defendió a capa y espada: “Yo lo que sí dije en esa época es que nunca lo haría (estar con un hombre con demanda de alimentos) y me consta que no fue así y no voy a dar detalles en este momento”.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se separaron durante un largo periodo y en ese tiempo, el abogado tuvo bastantes romances y uno de ellos habría sido Giulliana Rengifo, quien dejó entrever que fue una infidelidad: “En ese tiempo, pensé que ella y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarla. No lo conseguí”.

Actualmente, el Notario vive una relación plena con la ‘reina del chisme’, demostrando que con los años y sus experiencias, tanto como pareja, como personas, lograron que tengan un romance en paz que contó con renovación de matrimonio.

