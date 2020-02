Mathías Brivio explicó la verdadera razón que lo hizo alejarse tras 8 años de la conducción de “Esto es Guerra”, para ser el flamante jale de Latina y estar al frente de “La máscara”, reality que produce Ricardo Morán.

“Este es un programa que sale los sábados, por lo tanto mi familia está de lunes a viernes conmigo que era algo que yo no pude tener durante ocho años. No me quejo porque finalmente es un trabajo y uno siempre tiene que estar agradecido con la vida y con Dios por eso, pero llegó un punto en que quería estar un poco más en la casa. No renuncié, simplemente no renové contrato. Agradezco a la gente de América, a ProTV porque se portaron muy bien conmigo”, señaló a OJO.

Asimismo, el conductor manifestó que estaba feliz “de asumir un nuevo reto en mi carrera, un reto tan bonito como “La máscara”, un formato internacional que le ha ido muy bien donde ha estado”, añadió.

En tanto, la flamante contratación de Latina aseguró estar feliz por el ingreso de Jazmín Pinedo a “EEG”. “Me parece muy bien por ella, le deseo lo mejor”.

-El horario no está establecido, pero todo haría indicar que competirás los sábados con Gisela, ¿Cómo lo tomas?

Para nosotros como producción, conductor, competir con Gisela, ojo si es que da, será definitivamente bienvenido. -

-Nicola también ingresó a Latina, ¿Qué opinas? ¿Crees que ya era hora de qué vuelva?

Le deseo lo mejor también. Eso cada uno lo tiene que decidir y si él consideró que es el momento de volver, de estar en una pantalla, pues se respeta.

