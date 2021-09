Fiel a su estilo frontal, la periodista Juliana Oxenford dejó por los suelos a la congresista de Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán. Como se recuerda, por algunos años, ambas trabajaron juntas en Latina, cuando la actual parlamentaria juraba que no le interesaba la política y nunca iba a postular a un cargo público.

En una conversación EN VIVO con el escritor Renato Cisneros, la presentadora de ‘Al estilo Juliana’ reveló inéditas anécdotas de la legisladora.

Oxenford contó que, desde que conoció a Sigrid Bazán, al toque se dio cuenta que era una persona que solo quería poder, razón por la cual anhelaba ser presentadora principal de los noticieros de Latina TV.

“Desde que la conocí dije esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder (...) A ella le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué momento Mónica Delta se enfermaba, yo me electrocutaba o Lorena Álvarez estaba con diarrea para ir y decir ‘yo quiero ese lugar, dámelo a mi’... me consta. ¡Qué desesperación, por Dios!”, sostuvo.

Indicó, además, que el periodismo nunca le importó a la congresista y que le daba “asco” salir a la calle a reportear.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”, aseguró.

Juliana Oxenford se enfrentó a Sigrid Bazán en Latina TV

En otro momento de la conversación, Juliana Oxenford recordó cuando Sigrid Bazán insultó y maltrató a un periodista de investigación de Latina TV, quien había conseguido un importante documento de la Fiscalía.

Según Juliana, Sigrid arremetió contra el colega, por lo que ella le increpó: “Le dije, ‘escúchame, tú no te pongas a dar cátedra de periodismo porque ni siquiera eres periodista, nunca has estado en la calle, y encima te pones a maltratar a la gente, ¡mamacita, ubícate! el hecho que te levantes al hijo del dueño de La Republica”, contó, causando risas en Renato Cisneros.

