¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se calló nada y utilizó sus redes sociales para dirigirse a Sigrid Bazán, actual congresista por el partido Juntos por el Perú, a quien tildó de “posera”.

Todo se dio por un particular tweet que hizo la exconductora de Latina TV, donde se refirió a los congresistas que habrían cuestionado al premier Guido Bellido.

“‘Hable en castellano porque no lo entendemos’, señalan en el Congreso ante el discurso del premier Bellido. Sí, ya son 200 años sin entender”, escribió la periodista.

En ese instante, el popular ‘Peluchín’ citó dicho tweet y aseguró que la periodista se hace la inteligente para referirse sobre distintos temas.

“Hablemos más de 82% de peruanos que solo hablamos español. Pero es otro tema en la que te haces la que no ves. Ser tan nauseabundamente posera no te lo permite. Lo peor en la vida es ir haciéndose la inteligente cuando la realidad es que no rebuznas de milagro”, agregó.

