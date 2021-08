Korina Rivadeneira respondió a las fuertes críticas que ha recibido por un supuesto favoritismo en “Reinas del Show”. Sin embargo, Edson Dávila intentó bromear con ella y la modelo le pidió que no lo haga.

“Perdón Korina, ¿tú eres prima de alguien? Porque dices que hay favoritismo... ¿Alguien que conoces?”, preguntó Edson Dávila en el programa “América Hoy”, que se transmitió este jueves 26 de agosto del 2021.

La pregunta no le gustó nada a Korina Rivadeneira, quien le pidió a Edson Dávila que no bromee con este tema:

“No, hablando en serio, dejándonos de juegos un ratito. Me molesta muchísimo porque yo creo que merezco estar en la final, me he esforzado muchísimo”, expresó.

Después de unos segundos de silencio, ‘Giselo’ pidió a Korina Rivadeneira que no se moleste: “No te enojes ¿no? Que no se enoje”.

Por su parte, Ethel Pozo salió en defensa de la esposa de Mario Hart. “Es que es la verdad Edson, no todo es broma, ella se esfuerza todos los días, es mamá, está quitándole tiempo a su bebé por ensayar”, señaló.

Fuente: América Televisión

