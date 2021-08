Korina Rivadeneira aseguró que lo dejará todo en la pista de baile para ganar ‘Reinas del Show’. La modelo venezolana reveló que su mejor estrategia es ‘ensayar’.

“Me estoy esforzando mucho, estoy ensayando muchas horas, quiero dar lo mejor, voy a seguir sorprendiendo. Me reforzará Angie Arizaga; la ‘Negrita’ es un fuego, daremos un buen show porque ella hará un excelente trabajo, baila muy bien”, indicó Korina.

Korina también confesó sentirse ‘harta’ de las críticas tras la renuncia en vivo de Allison Pastor y negó que exista favoritismo en el reality de Gisela Valcárcel.

“A mí me han atacado tantísimo, yo espero que la gente recapacite, vea y entienda. Yo me he ganado con un problema en donde no tenía nada que ver. Todas la competidoras llegamos a la final en las mismas condiciones”, sostuvo.

“Nadie me está “haciendo la cama” para yo ganar, eso no es así, es muy injusto que la gente piense esto porque yo me vengo esforzando y sacándome el ancho como para que suelten comentarios tan ligeros”, añadió la influencer.

