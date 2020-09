La conductora del programa “Tengo algo que decirte”, Lady Guillén, se mostró muy identificada con la confesión de la periodista Lourdes Sacín, quien mostró con fotos y videos haber sufrido violencia física y psicológica de parte de Andy V.

Por ello, en su propio programa televisivo le envió un mensaje al cantante, asegurándole que llegará hasta las últimas y ayudará a Lourdes Sacín.

“Mírame bien, porque el dolor que está pasando esta mujer, más allá de toda la situación que tú la expusiste, este tema no se va quedar solo en mi programa. Este tema va ir más allá, porque lo que tú has hecho con esta mujer y tu hijo no tiene nombre y mereces estar investigado y en la cárcel”, dijo sumamente furiosa Lady Guillén.

Por ello, pidió a las autoridades estar atentas al caso y puedan medir con la justicia a Andy V. “Te siento con mucho miedo mujer (...) Ha mostrado videos y fotos reveladores que el Ministerio de la Mujer y Fiscalía debería revisar para que inmediatamente este sujeto sea capturado y sancionado de acuerdo a ley”, acotó.

Además, Lady Guillén contó no sentirse bien, pues revivió cuando ella sufrió violencia física y psicológica.

Lourdes Sacín revela tener depresión por agresiones de Andy V: “Le tenía mucho miedo”-ojo

