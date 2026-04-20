Las temporadas de alta temperatura invitan a pasar más tiempo al aire libre, pero también supone un reto para la piel. Un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology señala que la exposición repetida a la radiación UV puede generar una pigmentación menos uniforme y favorecer la aparición de manchas visibles en las zonas expuestas de forma continua.

Más allá de lo estético, un tono disparejo suele ser una señal de que la piel necesita cuidados más consistentes. En ese sentido, cada vez más personas optan por rutinas faciales que no buscan resultados inmediatos, sino acompañar a la piel de manera progresiva, ayudándola a mantenerse equilibrada y luminosa incluso en temporadas de mayor exposición solar.

Bajo esta premisa, incorporar bioactivos de origen natural que acompañen el cuidado del tono y la renovación de la piel, como la aroeira y la papaína, cobra especial relevancia durante esta temporada. “Hoy las personas buscan soluciones que realmente se integren a su rutina diaria y acompañen el cuidado de la piel de forma constante. De hecho, hay líneas de productos que con su uso continuo se puede lograr hasta un 80% de reducción en la apariencia de las manchas, lo que permite ver una piel más uniforme y luminosa.”, señaló Evelyn Alegria, gerente de Marketing de Natura.

¿Cómo construir una rutina facial efectiva para reducir las manchas?

Factores como la exposición solar, la predisposición genética, el envejecimiento, los cambios hormonales y procesos inflamatorios —como el acné o la cicatrización— pueden influir en la aparición de manchas y en el tono de la piel.

Paso 1 – Limpieza suave: toda rutina efectiva comienza con una limpieza adecuada. que ayuda a limpiar y emparejar la textura de la piel. Aplicar sobre las manos húmedas, agregar agua y frotar hasta formar espuma. Aplicar el producto en el rostro y dejar actuar por 1 minuto. Enjuagar y usar como máximo 1 vez por día.

Paso 2 – Cuidado unificador: el siguiente paso es el tratamiento elegido para ayudar a que el tono se vea más uniforme y luminoso con el uso constante, haciendo que las anchas se noten menos con el paso de los días. Es recomendable aplicar de dos a tres presiones sobre la piel limpia y seca, distribuyéndolo en rostro y cuello.

Paso 3 – Protección diaria: para completar la rutina, la protección solar es clave. Este producto es elementar para prevenir la aparición de nuevas manchas. Aplícalo cada mañana como último paso de la rutina facial, incluso cuando no te expongas directamente al sol.

“Cuidar la piel en verano no tiene que ser complicado. Cuando la rutina es fácil de integrar al día a día, se vuelve más sencillo mantener una piel con mejor apariencia, incluso con mayor exposición al sol. ”, añadió Alegría.

Durante los meses de mayor exposición al sol, la constancia en el cuidado diario ayuda a mantener el tono de la piel más uniforme y a prevenir la aparición de manchas.