Laszlo Kóvacs aconseja a Gonzalo Núñez “buscar ayuda psicológica”

Laszlo Kóvacs, actor reconocido por darle vida a ‘Tito’ en “Al fondo hay sitio”, no se quedó callado y respondió contundentemente al periodista Gonzalo Núñez que lazó duras criticas contra la serie en la que trabaja.

El intérprete del famoso personaje de AFHS fue intervenido por las cámaras de Amor y Fuego en la avant premiere de “Bienvenidos al paraíso”, la nueva película peruana que se estrenará este 28 de marzo y respondió con todo al periodista deportivo. Incluso le aconsejó acudir a un psicólogo.

“ De verdad, sobre ese sujeto yo creo que es mejor ni opinar, me parece que tiene algunos problemas personales bastante serios y que debería buscar ayuda psicológica. Yo ni me he enterado, pero sí creo que está un poquito descontrolado”, le recomendó ‘Tito’ a Nuñez.

Asimismo, deslizó que el periodista habría sido despedido de América Televisión por su comportamiento.

“Yo ni me he enterado, pero por ahí sí creo que él está un poquito descontrolado. De corazón, que busque ayuda, porque él también es un incitador de violencia para mí. Por algo lo botaron del canal, es lo que yo he escuchado” , acotó Kóvacs.

Como se recuerda, el hombre de prensa reaccionó luego de que el actor calificara a la liga peruana e fútbol como “mediocre” y “corrupta”.

“Me llega al pinc... lo que dice Laszlo Kóvacs. Qué mier... viene a hablar (de fútbol). A mí qué mier... (me importa) lo que habla el (actor) de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ¿Quién es? ¿Tiene alguna trascendencia? Que hable con sus patas” , expresó.

Laslo Kóvacs criticó futbol peruano

Hace un mes, el miembro del elenco de ‘Al fondo hay Sitio’ generó debate en las redes sociales, luego que criticara el futbol nacional afirmando que es mediocre y corrupta. Esto ocasionó que hinchas lo cuestionaron duramente.

“Si te gusta ver fútbol, ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? Ten un poco de amor propio y no le des bola. El fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa ó la española. Nutre tu espíritu de cosas positivas. Quiérete”, tuiteó.

Ante la avalancha de críticas recibidas, Laszlo Kovacs calificó de “hinchas descerebrados” a los usuarios de Twitter que se burlaron de su carrera como actor.

“Ha sido una mañana maravillosa de bloquear a cientos de hinchas descerebrados cuya identidad está ligada a un equipo de fútbol que nunca ganó ni una copa libertadores. ¿Comparar el fútbol con la actuación? JA! Al menos en mi arte nadie se mata ni se fomenta la violencia”, añadió.