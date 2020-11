Latina anunció que el programa conducido por Karen Schwarz, “Modo espectáculos”, fue cancelado tras cumplir solo tres meses al aire.

Aunque la cancelación llega pocos días después que el programa comenzó a caer estrepitosamente en el ráting, Latina asegura que no tiene relación con la audiencia.

“”Modo espectáculos” a partir de hoy no saldrá al aire, luego de cumplir un ciclo de varios meses junto a su equipo de producción que ha hecho un muy buen trabajo (...) La salida del aire NO se debe a un tema de rating. Ha sido una decisión conversada en buenos términos por la Gerencia de Programación y Contenido, Gerencia de Producción y la Conductora”, indicó Milagros Mejia, gerente de Relaciones Publicas de Latina Televisión.

No obstante, los últimos días “Modo espectáculos” quedó último en audiencia frente a su competencia directa: “Amor y fuego” y “En boca de todos”

El pasado jueves, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre ganó con 3.5 puntos de ráting contra 2.6 de “Modo espectáculos”.

En tanto, el viernes ambos hicieron 2.6 puntos de ráting.

Por su parte, Rodrigo González celebró que su programa ya le estaba ganando al de Karen Schwarz: “Humildemente agradecidos que haya venido nuestro público, que nos haya esperado un año y que hayan venido con nosotros aquí a Willax, que es un canal que recién apuesta por el entretenimiento y que nos estén dando esos números, esas preferencias y esas cifras, desde el fondo de nuestro corazón se los agradecemos. (...) Porque esto no me pueden poner bozal legal para que no lo diga, ¿no? La mejor respuesta es esta: te estamos ganando”.

