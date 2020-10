Laura Borlini no dudó en pronunciarse sobre las fuertes acusaciones en contra de Stefano Tosso por presunto acoso sexual por redes sociales hacia menores de edad. Y es que la conductora de “En exclusiva” reveló que ella conoce al actor desde que era pequeño y que siempre lo consideró un caballero.

“Yo lo conozco desde hace muchísimos años, no es mi pata, no es mi súper amigo, es hijo de Ricky, que sí era mi amigo. Lo conozco desde muy chiquito y siempre me pareció un caballero. Es importante que se defienda y diga su verdad y que si hay alguien que tiene que acusar, que lo haga con pruebas”, manifestó.

Asimismo, también se refirió a la defensa de Stefano, quien dijo que las conversaciones habían sido manipuladas. “Sí pueden ser manipuladas (las conversaciones), sí, definitivamente pueden ser manipuladas pero esperemos que el tema se esclarezca para que si Stefano es inocente, que se limpie su imagen y si en todo caso no lo fuera, que responda como un caballero que debe ser”, dijo la argentina.

Por último, Laura Borlini pidió a los jóvenes que tengan mucho cuidado con los contenidos que manejan en redes sociales para no sufrir ningún tipo de daño. “Creo que hay chicos que no entienden lo peligroso de estas conversaciones que se dan por internet”, agregó.

