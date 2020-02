La conductora Laura Bozzo aclaró las declaraciones que dio Juan Osorio, productor de Televisa, durante su visita al Perú.

La diva de Televisa explicó a diario OJO que Juan Osorio es su amigo y que si bien sabe que es un personaje “controvertido", hay millones de personas que la siguen en México.

”Sumamente sorprendida por esta nota que han sacado porque Juan Osorio es un gran amigo mío, es una persona a la que quiero muchísimo, he participado en una de las novelas de él, me acuerdo que grabó conmigo y siempre hemos tenido un vínculo muy cercano. En Televisa siempre yo le he consultado las cosas que iba a hacer, mis proyectos nuevos, siempre ha sido un vínculo muy cercano y me sorprende totalmente esto porque yo creo que ha habido una mala interpretación", indicó.

“Yo soy una controvertida, eso obviamente todo el mundo lo sabe, hay gente que me quiere y gente que no”, agregó la ‘abogada de los pobres’.

Asimismo, Laura Bozzo aclaró que ella no utiliza seguridad en México; de hecho, contó que últimamente ha estado grabando sola: “Pero que él diga que no me quieran en México es algo que estoy segura que él no ha dicho porque él sabe que hay muchísima gente que me quiere. Yo no ando con seguridad (....) yo ando solita, grabo en Tijuana, grabo en los lugares más alejados”.

“Yo me siento muy querida acá como me siento muy querida en Perú y estoy segura que ha habido una mala interpretación. Para mí Juan Osorio es uno de los mejores productores del mundo, creo que es brillante, creo que es inteligentísimo, lo adoro, lo considero como familia. Definitivamente debe haber habido una mala interpretación acá porque estoy totalmente convencida de que él no ha dicho algo así. Él probablemente ha dicho que soy controvertida, hay gente que me quiere y hay gente que no”, manifestó la figura de Televisa.

Incluso, Laura Bozzo le deseó lo mejor al hijo de Juan Osorio, Emilio Osorio, en su gira por el Perú: “Hay muchísima gente que también me quiere acá y estoy segura que una de esas personas es él (...) es un gran ser humano del que he aprendido muchísimo en la televisión”.

“En Televisa todos siempre nos hemos considerado una especie de familia, somos todos para uno y uno para todos”, concluyó.

