Laura Bozzo no tuvo reparos en cuestionar a la cantante Stephanie Valenzuela, por aparentemente resignarse a aceptar una reparación económica por parte del actor Eleazar Gómez.

“Ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, porque si tú estás peleando por tus derechos y los derechos de las mujeres, no puedes aceptar dinero, porque ya cuando aceptas dinero es una forma de comprar a una persona. No estoy de acuerdo con que haya aceptado pago”, sostuvo Bozzo para un medio mexicano.

En esa línea, la abogada considero que que quien actúa de manera violenta contra las mujeres lo debe de pagar.

Cabe recordar que Laura Bozzo calificó de “show” las disculpas públicas que ofreció el actor de “Atrévete a soñar” y “Rebelde” a Valenzuela.

“Vi las disculpas públicas y creo que cuando uno se disculpa de corazón no tiene que hacer shows a través de Instagram o redes. Tiene que ir, con el corazón en la mano, con la persona que ofendió y tiene que decirle a ella en privado lo que siente”, aseveró.

