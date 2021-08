La abogada y conductora de televisión, Laura Bozzo, está por cumplir 70 años y a días de soplar las velitas de su torta, se mostró bailando y disfrutando de la vida.

Además, Laura Bozzo escribió un mensaje donde señaló que a cualquier edad se puede cumplir los sueños.

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje. Nunca se sientan menos por la edad es solo un número, podemos cumplí nuestros sueños siempre”, escribió.

Además, les envió un mensaje específico a todas las mujeres. “Y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor me han robado todo pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr. Arriba las mujeres”, agregó.

En una segunda publicación, Laura Bozzo agregó: “Gracias a la vida por haberme dado tanto. Lo gané todo y lo perdí todo pero me siento orgullosa de haberle cambiado la vida a tantas personas”.

