Da un paso al costado. Nos referimos a Laura Bozzo quien declinó de postular a las elecciones y de este modo entrar a la política. Como se recuerda, la “abogada de los pobres” recibió la propuesta de un partido político, “definitivamente evaluaría la posibilidad de sacrificarme”, dijo en ese entonces.

“Agradezco la propuesta para participar en las próximas elecciones de Perú. Mi decisión definitiva es que lo mío es la tele. Adoro lo que hago por tanto NO voy a participar. Les deseo lo mejor pero ya una vez destruí mi vida por meterme en política, no más”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro momento, la figura de Televisa dijo que su vida está en México, pues fue el país que le abrió las puertas en el peor momento que atravesaba en su vida, después de haber recuperado su libertad tras haber estado con arresto domiciliario. “Además amo no solo lo que hago (la televisión), sino también al país que me abrió las puertas. Por mi decisión me hice mexicana adoro estar acá y mis obras hablan por mi”, refirió.





PRESIDENTA DEL PERÚ

Vale indicar, que en la entrevista que ofreció a Infobae la diva dijo que si podría ser presidenta del Perú, la conductora hizo hincapié en su conocimiento de las causas sociales y del trabajo que se realiza en las municipalidades.

“Lo único que no convendría para que yo saliera a la política es que yo propondría pena de muerte para los corruptos y sería muy radical. Entonces yo no sé hasta qué punto sea tan conveniente alguien tan radical como yo, además la corrupción no está para mí. Yo tengo una vida tranquila”, afirmó.

Agradezco la propuesta para participar en las próximas elecciones de Peru♥️mi decisión definitiva es que lo mío es la tele adoro lo que hago por tanto NO voy a participar, les deseo lo mejor pero ya una vez destruí mi vida por meterme en política,no más 🤚 — Laura Bozzo (@laurabozzo) October 9, 2020