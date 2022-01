Laura Bozzo es una de las conductoras de TV más polémicas de Latinoamérica y es que la peruana tiene una relación de amor-odio con las personas que siguen su trabajo. Protagonista de algunos escándalos, la llamada ‘señorita Laura’ no ha estado ajena a las peleas mediáticas con diferentes celebridades; sobre todo, en México, donde radica hace varios años.

De hecho, desde hace mucho tiempo se ha hablado de la rivalidad que existe entre Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo, pues cuando ambas lideraban sus respectivos programas de talk show donde presentaban casos de temática social, más de un enfrentamiento ha salido a la luz pública.

La rivalidad entre ambas ha perdurado en el tiempo, y ahora, Sánchez Azuara contó en el programa “Con permiso”, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, una de las peleas que tuvo con Bozzo, donde la peruana intentó agredirla e incluso provocarle alguna fatalidad al querer aventarla por las escaleras de un restaurante.

Rocío Sánchez Azuara habló de su rivalidad con Laura Bozzo (Foto: Rocío Sánchez Azuara/Instagram)

¿QUÉ PASÓ ENTRE ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA Y LAURA BOZZO?

Rocío Sánchez Azuara estuvo como invitada en el programa de Unicable para hablar de su exitosa trayectoria en la televisión mexicana, pero también reveló que Laura Bozzo intentó agredirla cuando coincidieron en un restaurante de la Ciudad de México.

Según la mexicana contó que si bien sabe quién es la conductora peruana, no la conoce personalmente. “La he visto porque vamos al mismo salón de belleza y en algún momento coincidimos también en un restaurante. Justo ayer los clientes, unos japoneses, recordaron un incidente que sucedió en ese restaurante al sur de la ciudad, donde la mujer me quería aventar por las escaleras, pero yo no me di cuenta”, recordó la conductora de “Rocío a tu lado”.

Aquella ocasión, según su relato, se reunió con un equipo de trabajo, sin darse cuenta que “Laura en América” estaba presente en el lugar e intentaría hacerle daño. “Estábamos terminando una junta de ventas, iban los ejecutivos de ventas de Azteca, mi amigo y el otro japonés. De repente veo que uno de ellos me taclea, me empuja. Y esa mujer aparentemente fue a topar con él”, desveló.

Laura Bozzo luciendo un vestido diseñado en Teelvisa antes de su presentación en "Hoy" (Foto: Laura Bozzo/Intagram)

La intención de la peruana, comentó Sánchez Azuara, “era aventarme, porque justo estaban las escaleras. Él la vio venir y como que me empujó. Yo no entendía qué pasaba y ella gritaba muchísimo: ‘Es que aquí la reina del rating soy yo’”.

“Ella estaba sentada con otras personas que yo conozco y lo único que ellos me dijeron, que me iban escoltando era ‘Rocío, camina’. Yo no sabía qué estaba sucediendo, no sabía que ella estaba ahí, yo venía de una reunión”, añadió.

Finalmente, la presentadora expresó que no tiene cree en las rivalidades, por lo que prefiere concentrarse en su trabajo en la televisión. “A mí me vale. Yo no tengo rivalidad con nadie, no me enseñaron a tener rivalidad con nadie, yo soy única en lo que hago, me fijo una meta y se acabó”, puntualizó.