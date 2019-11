La polémica presentadora Laura Bozzo abrió su corazón en una reciente entrevista con “People en Español” y reveló que sufrió muchísimo cuando le ordenaron arresto domiciliario en el 2002.

“Es muy difícil y muy doloroso. Tuve apoyo psicológico que me ayudaba muchísimo para superar todas las cosas porque son huellas que yo las tengo hasta ahora. He sufrido lo que nadie se imagina. Yo me daba de golpes contra las paredes”, confesó la peruana, quien ahora se encuentra radicando en México.

Como se recuerda, la exconductora de Telemundo cumplió la medida judicial de tres años de arresto domiciliario en el estudio Monitor por presuntos vínculos con Vladimiro Montesinos.

De otro lado, adelantó que en su próximo programa se encargará de ayudar a los migrantes “que buscan el sueño americano”. Consideró que estas personas no son “delincuentes”, puesto que huyen de sus respectivos países porque sus gobernantes “les niegan el derecho de trabajar”:

“Los delincuentes señoras y señoras, son los políticos, aquellos que asumen los gobiernos de todos nuestros países, impulsan a la gente a que se vayan porque no les queda otra”, refirió.

