A casi dos meses de que Gabriel Soto e Irina Baeva ratificaran su demanda en contra de Laura Bozzo por difamación, ahora la peruana dio a conocer que en pocas semanas los actores recibirán una contrademanda de su parte.

“Todos aquellos que hayan utilizado la justicia para hacer su show mediático espérense, porque en noviembre vienen mis contrademandas y voy a dejar en claro que en México la justicia no está para shows mediáticos”, señaló.

Consultada sobre sus motivos para estas contrademandas, Bozzo Rotondo detalló: “Se refieren a todos ellos que hayan, no difamado, el hecho de demandar a una persona es un daño moral, eso ya no es difamación, entonces ellos van a tener que pagar demandas millonarias”.

“ACÁ NO HAY CALUMNIA”

Respecto a los argumentos de los abogados de Irina y Gabriel, Laura contestó: “Yo no sé lo que hablen los señores, porque acá no hay ni calumnia, ni extorsión, ni acoso sexual menos porque ni los conozco. Mis opiniones sobre Irina o quien sea son mis opiniones personales, entonces eso no es delito para nadie, porque entonces no sé cuántas mujeres en México tendrían que estar presas porque tienen la misma opinión que tengo yo”.

Finalmente, la “abogada de los pobres” reveló que además de los artistas, también contrademandará a su ex pareja Cristian Zuarez e inclusive destacó que las autoridades ya desestimaron la demanda que él interpuso en su contra por supuesto intento de homicidio.