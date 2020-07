Laura Spoya sorprendió a todos sus seguidores al hacer una peculiar publicación en su cuenta de Instagram revelando los distintos cambios que han acontecido en su vida en los últimos meses. Y es que la modelo estaría próxima a cumplir 29 años de edad.

La exreina de belleza actualmente radica en México junto a su esposo y su pequeña hija. Cuenta que este será un cumpleaños diferente, ya que estamos en plena pandemia, pero que eso no es impedimento para realizar sus metas.

“Mi último día con 28 años. Me tocó en plena pandemia pero realmente no arruina mis planes porque siempre he preferido pasarlo en familia o con amigos cercanos. Soy súper social pero al mismo tiempo muy reservada cuando es mi cumpleaños y elijo pasarlo en grupos pequeños”, comenzó escribiendo.

Asimismo, la ex Miss Perú confesó que esta cuarentena la ha hecho reflexionar mucho sobre la vida. Inclusive, reveló que volvió a retomar sus estudios en la universidad.

“Este último año he aprendido muchas cosas. La primera, a darme mi propio espacio y disfrutarlo. Segundo, atreverme a hacer lo que más me gusta sin miedo. Quise estudiar gastronomía y por X motivos no lo hice, pero lo haré. Nunca es tarde para empezar o estudiar algo. Jamás pensé volver a la universidad y aquí estoy en mi casa estudiando algo nuevo que me servirá en un futuro cercano”, expresó.

