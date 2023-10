Laura Spoya estuvo como invitada en el programa “Hablemos de belleza”, donde confesó sus secretos más guardados, así como también comentó sobre la enemistad entre Jessica Newton y Magaly Medina.

“En mi concurso Magaly fue jurado, si es que no me equivoco. Ha sido jurado varios años del Miss Perú y ella puede saber si hay favoritismo o no”, comenzó diciendo en conversación con Deysi Córdova.

En ese sentido, la exreina de belleza confesó que no sabía el motivo exacto de la pelea pública entre la organizadora del Miss Perú y la conductora de ATV, pero sí enfatizó que fue bastante fuerte.

“Esa relación se rompió, eran muy amigas. No se por dónde empezó, pero cuando ya pasó el problema grande, Magaly tiene un programa, tiene una exposición grande y le ha dado duro a las misses”, agregó.

Por otra parte, Laura Spoya también comentó que tiene cercanía con Magaly, pues en México han compartido en varias ocasiones.

“A Magaly la conocí por Jessica, ella me la presentó y con Magaly he vivido varios momentos,. Ha ido a Acapulco a visitarnos, nos hemos ido de fiesta, hemos salido a comer, y cuando paso este problema, yo me mantengo al margen”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR