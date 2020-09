Leonard León admitió que, efectivamente, le debe 18 mil soles de pensión a Karla Tarazona por concepto de la manutención de sus hijos y que corresponde a los último seis meses.

El cumbiambero se sinceró y dijo que la pandemia por el Covid-19 ha afectado su bolsillo desde marzo. Sin embargo, se comprometió a pagar lo que debe, de acuerdo a sus posibilidades.

“La situación de los músicos es incierta, el monto que ella (Karla Tarazona) asegura que le estoy debiendo, yo no digo que no es cierto, pero se tiene que entender que los músicos no están ganando lo que ganamos antes”, aseguró en el programa “Mujeres al mando”.

Confirmó que está buscando generar nuevos ingresos económicos, ya que las presentaciones musicales estás prohibidas durante el Estado de Emergencia.

“He ido depositando lo que yo puedo, de acuerdo a mis posibilidades y mis situación actual. Me estoy reinventando y lo poco que gano yo aporto. Yo en ningún momento estoy diciendo que no voy a pagar la cantidad de que ella está hablando”, sostuvo.

Leonard León adelantó que este 14 de setiembre tiene una audiencia virtual con el Poder Judicial, donde solicitará que se le cambie el régimen de visitas a sus hijos.

“Yo en ningún momento estoy evadiendo el pago, no es que no quiera, no puedo. La vida que tengo hoy en día no es la misma que tenía hace siete meses, mis ingresos económicos cambiaron y tiene que entenderlo”.

Leonard León sobre Karla Tarazona | ojo