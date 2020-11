Leonard León demandó a Karla Tarazona y pidió que la pensión de alimentos que le brinda a sus dos pequeños hijos se reduzca a S/ 600 soles, debido a la crisis económica que se ha desatado por la pandemia por el COVID-19.

“No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, fue lo que dijo el cantante hace algunas semanas.

Según la información que brindó el programa “En Exclusiva”, el cumbiambero interpuso una demanda para la reducción de la pensión contra la locutora radial, misma que ya fue aceptada. Leonard busca reducir de S/ 3 mil soles a S/ 600 soles el montó que le pasa mensual a sus pequeños.

Por su parte, Karla Tarazona no se quedó callada y le recomendó al cantante que junte dinero para terminar su tratamiento psiquiátrico.

“Antes de preocuparse de los problemas psicológicos que puedan tener mis hijos, que se interese en él, debería terminar su tratamiento psiquiátrico con el doctor que ya conoce. En vez de gastar en juicios mejor que guarde para acabar su tratamiento", señaló.

TE PUEDE INTERESAR