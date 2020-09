Leonard León fue uno de los primeros peruanos en contraer el COVID-19 en el extranjero. Como se recuerda, la expareja de Karla Tarazona regresó al Perú un 12 de marzo, tres días antes de que el Gobierno declarara el Estado de Emergencia por el virus.

“Desde que me hicieron la prueba molecular y di positivo, mi vida cambió porque tuve que llevar un aislamiento de 50 días en mi departamento, completamente solo”, comentó en entrevista a Mujeres al Mando.

Sin embargo, una fotografía de él en la calle, cuando aún no se había recuperado del coronavirus, provocó la avalancha de criticas en su contra.

“Esa foto donde se me ve parado es porque estaba esperando mi taxi para dirigirme a mi casa y encerrarme los 50 días”, añadió.

Amenazas contra su hija

La enfermedad no solo hizo que se alejara de su hija, temporalmente, sino que recibiera fuertes amenazas contra la bebé de un año y cinco meses.

“La amenazaron de muerte, de que ‘vamos a matar a tu hija’, ‘que por ese virus que has traído’, 'que tú no eres empático con nosotros, por qué viene al país para contagiar a la población. Me dijeron irresponsable", comentó.

