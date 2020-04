Leonard León aseguró que no tenía antecedentes por agredir a su expareja Viviana Montaño en medio de la disputa que actualmente mantiene con Karla Tarazona.

Sin embargo, el cantante no se imaginó que la joven iba a reaparecer para dar su apoyo a Karla Tarazona.

A través de un live de Instagram, Viviana Montaño se mostró indignada por las recientes publicaciones de Leonard León: "Yo no sé por qué él está mintiendo (...) esto ha sido hace tanto tiempo pero me sigue dando indignación como mujer, sinceramente. Yo no he hablado mucho tiempo porque tengo mi familia y me mantengo al margen”.

Y es que según Leonard León, él solo fue sentenciado por ser famoso y no por agresión. En ese sentido, Viviana Montaño aclaró que nunca buscó cámaras:

“Me sigue causando indignación, todo pasó pero cuando yo escucho que esa persona, ese tipo, ese sujeto diga que es mentira, pues no, no fue así, jamás fue así, no fue por un tema mediático. ¿Qué quiere decir, que yo me quise colgar? Imagínate, mírame yo ahorita, terminé mi carrera, estoy por Chiclayo, mi esposo es deportista, yo nunca me metí a la pantalla, no me interesó”.

Por su parte, Karla Tarazona señaló: “Sentencia es sentencia. Los antecedentes ya sabemos que se borran cada tres años”.

“Cuando un juez te sentencia no te sentencia porque eres mediático o porque sales en televisión”, agregó.

Viviana Montaño, por su parte, dio su apoyo a Karla Tarazona: “Él no se puede burlar de esto. Cuando sigas con este tema yo te voy a apoyar porque yo sé que dices la verdad”.

